Capotreno aggredito: proclamato uno sciopero di Trenord

Un capotreno di Trenord è stato aggredito nel pomeriggio di martedì 21 giugno, intorno alle sei. E' successo alla stazione di Belgioioso, in provincia di Pavia, a bordo del treno 10780 Pavia-Codogno. I sindacati hanno reagito proclamando due ore di sciopero per giovedì 23 giugno.

Il capotreno è stato accerchiato da almeno quattro persone, dopo un battibecco verbale. Sembra che gli aggressori fossero armati di catene. Lo hanno picchiato tanto da mandarlo in ospedale, dove i medici gli hanno dato diversi giorni di prognosi per alcune fratture.

Immediata la reazione dei principali sindacati dei ferrovieri: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Fast-Confsal, Faisa-Cisal, Ugl e Orsa hanno proclamato due ore di sciopero per il personale mobile e di assistenza dalle 10 alle 12 di giovedì 23 giugno. Domenica 19 giugno si era verificata un'altra aggressione ai danni di personale di Trenord, sempre nel Pavese ma a Mortara, con l'intervento dei carabinieri.

"Questo gravissimo atto si aggiunge ad altri tre gravi episodi di aggressione successivi, in ordine temporale, ai noti fatti di Peschiera del Garda", scrivono in una nota i sindacati, esprimendo "solidarietà e vicinanza ai lavoratori vittime di questi ennesimi drammatici episodi che testimoniano un trend di rapida crescita costante". Dalle sigle sindacali la richiesta di riavviare il confronto con le aziende "per affrontare e risolvere le criticità legate alla sicurezza del personale, problema la cui soluzione non può più essere procrastinata".