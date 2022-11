Troupe di Mediaset minacciata in Centrale con una spranga di ferro

Una troupe di Mediaset è stata minacciata in piazza Duca d'Aosta a Milano da un uomo armato con una spranga di ferro. E' successo verso mezzogiorno di martedì 8 novembre. Un giornalista della trasmissione 'Dritto e rovescio' era sul posto con un operatore cinematografico per intervistare un esponente dei sindacati.

Al termine dell'intervista, alla troupe si è avvicinato un uomo, poi identificato per un tunisino di 32 anni, con alcuni precedenti e irregolare in Italia, che, infastidito a suo dire dalla presenza della telecamera in piazza, ha inveito contro l'operatore aggredendolo e cercando di danneggiare la telecamera con un bastone di ferro.

Arrestato

Sul posto è intervenuto il personale dell'esercito, presente in piazza Duca d'Aosta con una postazione fissa. I militari a loro volta hanno poi chiesto l'intervento della polizia, che ha arrestato l'aggrssore con l'accusa di possesso di oggetti per offendere. Nessuno è rimasto ferito.