Ubriaco aggredito con un ombrello sul tram finisce in ospedale

Non ha saputo riconoscere il suo aggressore. Ne ha saputo dire perché è stato colpito. Anche perché era in stato di alterazione dovuto all’alcol assunto. Un uomo, marocchino irregolare sul territorio italiano e che ai controlli è risultato con precedenti, è stato colpito mentre si trovava sul tram. La vittima è stata trasportata con urgenza al Policlinico di Milano, per fortuna non in pericolo di vita.

Tutto è accaduto ieri, 2 marzo, intorno alle 19.30. Un uomo di 52 anni si trovava a bordo di un tram Atm all’altezza di piazza Abbiategrasso quando è stato aggredito. L’assalitore ha attaccato la vittima con un ombrello, utilizzandone la punta per colpirlo in volto, per poi darsi alla fuga.

All’arrivo degli agenti di polizia l’uomo è apparso subito in stato di alterazione non solo per la ferita riportata, ma anche perché risultava aver bevuto parecchio. Anche per questo la vittima non è riuscita a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e non ha potuto dare alcuna descrizione del suo aggressore. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e gli addetti Atm. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, oltre alla ferita al volto il 52enne ha riportato anche un trauma cranico.