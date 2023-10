Aggrediti addetti Unicef: "Ripeti Palestina e ti uccido"

Un uomo ha insultato due operatori Unicef per strada mentre si occupavano di raccogliere fondi per i bambini in difficoltà davanti a un negozio. A dare luce alla vicenda il consigliere comunale del Pd e presidente della commissione sicurezza del comune di Milano, Michele Albiani: “Aggrediti mentre raccolgono fondi per i bambini a quanto si sa al momento anche della Striscia di Gaza”.

Il fatto è accaduto lo scorso 9 ottobre nel centro di Milano, in corso Buenos Aires. Albiani ha reso noto un video su Instagram che riprende l’aggressione. Le immagini ritraggono il momento dell’aggressione con un uomo che si scaglia con veemenza contro i due operatori dell’associazione benefica, urlando in inglese: “Ripeti Palestina un'altra volta, ripetilo, ti uccido”.

Non solo urla, perché a un certo punto l’aggressore si è scagliato anche fisicamente, tirando un calcio a uno dei due addetti Unicef e una testata all’altro. “Si tratta si minacce e violenza fisica contro una delle ong più importanti del mondo”, ha detto Albiani.