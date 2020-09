Porta Venezia, aggredisce un uomo poi si scaglia contro gli agenti: arrestato

Prima ha aggredito un uomo, poi quando i poliziotti hanno cercato di fermarlo si è scagliato anche contro di loro. L'episodio nella notte tra giovedì e venerdì, verso le 2, davanti a un locale di via Casati, zona Porta Venezia.

L'autore dei fatti - un 23enne italiano di origine magrebina con precedenti per danneggiamenti aggravati - è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. In base a quanto ricostruito, gli agenti erano intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un'aggressione ai danni di un uomo, ma una volta arrivati davanti al bar dove si era consumata non hanno trovato il giovane.

Grazie alla segnalazione della vittima, il ragazzo è stato poi individuato all'angolo tra via Lecco e via Benedetto Marcello. Quando la polizia ha provato a fermarlo, però, lui ha opposto resistenza, strepitando e arrivando a danneggiare i finestrini della volante. A riferirlo la questura. A quel punto è scattato l'arresto.