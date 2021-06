Giovane aggredito con un coltello in zona piazzale Loreto a Milano

Nel corso della notte altri due giovani sono stati accoltellati in quel 'quadrante' della città

/ Via Giovanni Pierluigi da Palestrina

Un 23enne è stato aggredito con un coltello in via Giovanni Pierluigi da Palestrina, in zona Loreto a Milano, nella nottata tra mercoledì e giovedì.

Il giovane, I.M.E.M.S., se l'è cavata senza la necessità di essere trasportato in ospedale dal 118, arrivato sul posto con un'ambulanza poco prima delle 2. Ha riportato ferite alle gambe. Sul caso indaga la polizia di Stato.

Nel corso della notte altri due giovani sono stati accoltellati in quel 'quadrante' della città: uno davanti al Politecnico e l'altro in Stazione Centrale.