Aggredito e picchiato in via Gallura a Milano: 27enne grave in ospedale

/ Via Gallura

Un ragazzo di 27 anni è stato trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano dopo essere stato aggredito in via Gallura a Milano (traversa di viale Ripamonti) nella tarda serata di mercoledì 14 luglio.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi. Tutto è accaduto poco prima delle 23:20, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza.

In seguito all'aggressione il 27enne ha riportato un importante trauma cranico e i sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni sarebbero delicate.