"Sconosciuto mi ha tirato un pugno senza motivo". La presunta aggressione in centro

Ha chiamato la polizia spiegando di avere subito un'aggressione in via Torino, quasi all'angolo con piazza del Duomo, sabato sera alle otto, mentre passeggiava in centro a Milano con i suoi genitori. Dal racconto del giovane si evince che sarebbe caduto per terra in seguito a un colpo ricevuto, forse un pugno.

I passanti, numerosi a quell'ora, hanno bloccato il presunto aggressore ed è stata chiamata la polizia. Secondo quanto riferito dalla questura, gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto le due versioni dei fatti. L'altro ha riferito che non c'era stata un'aggressione ma un urto involontario, a cui il primo avrebbe reagito. Ne sarebbe sorta una lite con spintoni reciproci fino a far finire a terra il giovane. I poliziotti hanno invitato entrambi a sporgere le eventuali querele.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma il giovane ha declinato il trasporto al pronto soccorso.