Aggredito in strada, finisce in ospedale in codice rosso

Prima le botte, poi la corsa al pronto soccorso. Un uomo di 39 anni è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico dopo essere stato aggredito in via Elio Vittorini a Milano nella serata di domenica 30 giugno. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è successo poco prima delle 21.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica di quello che è successo è al vaglio dei detective della questura. Secondo quanto trapelato finora l’uomo presentava una ferita alla testa e diverse contusioni.

L’uomo, soccorso da un’ambulanza e un’automedica, è stato trasportato con la massima urgenza al Policlinico.