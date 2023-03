Ancora violenze in zona Stazione Centrale: anziani aggrediti mentre erano in auto

Due anziani (di cui uno disabile) sono stati aggrediti mentre si trovavano nella loro auto in viale Tunisia a Milano. Un uomo, un 45enne italiano già noto alle forze dell'ordine, stava prendendo a cinghiate la loro auto e li stava minacciando di morte, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri. È successo nella mattinata di sabato 11 marzo, come reso noto da via Moscova.

I militari, già nelle vicinanze per pattugliare la zona, hanno raggiunto e bloccato subito l'aggressore. Le vittime, lievemente contuse, non hanno necessitato di cure mediche. L'aggressore, invece, è stato accompagnato nel carcere di San Vittore con l'accusa di tentata rapina aggravata.

Solo ieri l'uomo, pregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio e affidato in prova ai servizi sociali, era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti presso la sua abitazione in zona Gorla per una lite tra questi e il compagno, anch'egli pregiudicato. Dando in escandescenze, l'uomo si è avventato contro uno dei militari intervenuti cercando di estrarre dalla fondina la pistola, ma è stato prontamente bloccato e messo in sicurezza.

Sempre nell'abito dei controlli nei pressi della Stazione Centrale, i militari hanno anche bloccato e denunciato per ricettazione e porto d'armi e oggetti atti a offendere un pregiudicato marocchino di 23 anni, che - per farsi consegnare la borsa - aveva aggredito una donna in piazza Duca d’Aosta, minacciandola con un cacciavite, ritrovatogli indosso insieme a tre smartphone rubati, già restituiti ai legittimi proprietari.