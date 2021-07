Notte di sangue a Milano: aggredito in strada, gravissimo

È successo nella serata di domenica in via Vincenzo da Seregno, sul caso stanno indagando i carabinieri

Ancora una notte di sangue a Milano. Un uomo di circa 65 anni (non ancora identificato) è stato trasportato in gravi condizioni al Niguarda dopo essere stato aggredito in via Vincenzo da Seregno (zona Affori) nella serata di domenica 4 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 21, come reso noto dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri. Secondo quanto appreso da MilanoToday l'uomo sarebbe stato aggredito per strada, all'altezza del civico 5, non lontano dalla pensilina dell'autobus, da alcune persone armate di spranghe.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I soccorritori lo hanno stabilizzato e accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato diverse ferite alla testa e un importante trauma cranico, la prognosi è riservata. Gli aggressori sono scappati senza lasciare alcuna traccia. I carabinieri stanno acquisendo le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver ripreso la scena.