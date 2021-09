"Siamo noi gli aggrediti di via Benedetto Marcello, dal Pd strumentalizzazioni"

Aggressione sì, aggressione no. Arriva la replica alla denuncia presentata dal Partito democratico milanese riguardo un attacco subito da un loro volontario. “L'episodio denunciato da Silvia Roggiani e Monica Romano del Pd è assolutamente falso. Non c'è stata alcuna aggressione da parte di militanti della destra ai danni di un volontario del Pd. Anzi, è successo esattamente il contrario”. A scriverlo in una nota è Mattia Ferrarese, candidato di Fratelli d'Italia al Municipio 3, presente al mercato di via Benedetto Marcello, dove si è svolto l’episodio.

“Mentre era in corso un nostro volantinaggio al mercato - racconta Ferrarese - la persona che ha denunciato la presunta aggressione si è avvicinata, inveendo e insultando. Contestualmente ha preso un volantino, lo ha stracciato e lo ha gettato contro il nostro sostenitore, continuando a strattonarlo e ad inveire. L’aggressore a quel punto è stato semplicemente allontanato, senza alcuna forma di violenza”.

“Soltanto in una fase successiva sono arrivati alcuni esponenti del Pd che avevano un banchetto lontano dalla scena, probabilmente attirati dalle urla dell’aggressore. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha identificato i presenti. Il nostro sostenitore - conferma Ferrarese - ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine. Siamo evidentemente di fronte a un palese tentativo della sinistra di mistificare la realtà e di avvelenare il clima attraverso dichiarazioni strumentali e fondate su fatti inesistenti. Se davvero l’aggressore è un volontario del Pd, farebbero bene ad insegnargli la buona educazione e il rispetto per gli avversari politici”.