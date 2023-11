Tre aggressioni agli agenti nel carcere di Bollate

Tre agenti aggrediti nel carcere di Bollate: un assistente capo, un sovrintendente capo e un ispettore di polizia penitenziaria. La denuncia arriva da Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, secondo cui l'aggressione sarebbe avvenuta tre giorni fa. Il politico, che è stato vice sindaco di Milano in passato, ha annunciato un'interrogazione al ministro della giustizia Carlo Nordio lamentando che, a Bollate, da circa un anno non verrebbero più rispettati alcuni requisiti per entrare, essendo "per sola custodia e trattamento avanzato" e quindi per chi sconta lunghe pene definitive.

Almeno in teoria, perché secondo il deputato di Fdi "ultimamente a Bollate arrivano diversi arrestati, come per esempio per violenza sessuale, che in vent'anni non erano mai stati portati in quell'istituto". A ciò si aggiunge la "carenza di personale che a Bollate rappresenta un serio problema".

Secondo De Corato, in generale, un problema che affligge il sistema penitenziario italiano è la mancanza di posti nelle Rems, ovvero le residenze per le misure di sicurezza, a cui dovrebbero essere destinati i detenuti con particolari problemi e difficoltà, una volta chiusi definitivamente gli ospedali psichiatrici. "I soggetti di difficilissima gestione - scrive De Corato in una nota - finiscono puntualmente nelle carceri comuni, tra cui Bollate, che non è organizzato per supportare e assistere queste persone, dove si accaniscono e aggrediscono gli agenti penitenziari senza particolari motivi, e creano diverbi e liti anche con altri detenuti, mettendo in difficoltà l'intero sistema penitenziario".