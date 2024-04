Tensione al carcere minorile di Milano: detenuto picchia tre agenti

Detenuti con i nervi tesi e affilati, pronti a scattare. Agenti della polizia penitenziaria obbligati a lavorare in condizioni precarie. Sono gli ingredienti che contribuiscono a creare e alimentare il clima di tensione che si respira quotidianamente nelle carceri italiane, anche nell'istituto penale per minorenni di Milano. Come dimostrano gli ultimi giorni al Beccaria.

Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), ha denunciato che martedì "un detenuto straniero ha aggredito, per futili motivi, tre poliziotti penitenziari, spintonandoli e colpendoli". A farne le spese sono stati gli stessi agenti che hanno dovuto ricorrere alle cure del caso con una prognosi di 20, 7 e 5 giorni. "Molteplici - spiega Greco - sono i problemi che affronta ogni giorno il personale penitenziario maschile e femminile dello stesso istituto, dove nel giorno di Pasqua un altro agente è stato aggredito con sputi e spinte, e nella tarda serata dello stesso giorno un altro detenuto ha incendiato un materasso, dove il tempestivo intervento del personale ha evitato il peggio".

Il sindacalista denuncia che il personale del Beccaria è "piombato nello sconforto più totale. Si sente abbandonato dagli organi superiori e dalle istituzioni. Ancora una volta siamo costretti a intervenire in difesa di poliziotti penitenziari costretti a operare in condizioni limite per la penuria di uomini e mezzi, nella più completa indifferenza delle Istituzioni. Atti di aggressione come questi - espone Greco - non possono e non debbono essere considerati semplicemente rischi del mestiere, da annoverare tra gli episodi di ordinaria amministrazione riconducibili al contesto penitenziario".

Sul caso interviene anche Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria: "È inaccettabile lo scenario quotidiano in cui opera il Corpo di polizia penitenziaria, tra aggressioni, rivolte e altri eventi critici: sono troppe e tutte inaccettabili le aggressioni contro la polizia penitenziaria, troppo pochi i poliziotti in servizio (la scopertura dell'organico della polizia penitenziaria è pari al 16%: su 42.850 unità gli agenti presenti in servizio sono 35.717)".

"Così non si può andare più avanti: è uno stillicidio continuo e quotidiano. Nelle carceri della Nazione - dice Capece - serve forte ed evidente la presenza dello Stato, che non può tollerare questa diffusa impunità, e servono provvedimenti urgenti ed efficaci. E servono con urgenza quelle riforme più volte chieste dal Sappe, altro che le panzane dello sciopero della fame che taluni percorrono solamente per avere un po' di visibilità mediatica. Da molto, troppo tempo arrivano segnali preoccupanti dall'universo penitenziario minorile: abbiamo registrato e continuiamo a registrare, con preoccupante frequenza e cadenza, il ripetersi di gravi eventi critici negli istituti penitenziari per minori d'Italia".

"Da anni, specie da quando la politica ha deciso che anche i maggiorenni fino a 25 anni possono essere ristretti nelle carceri minorili, abbiamo chiesto - prosegue Capece - inutilmente ai vertici del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità che le politiche di gestione e di trattamento siano adeguate al cambiamento della popolazione detenuta minorile, che è sempre maggiormente caratterizzata da profili criminali di rilievo già dai 15/16 anni di età e contestualmente da adulti fino a 25 anni che continuano a essere ristretti. La realtà detentiva minorile italiana - conclude il Segretario del Sappe - è più complessa e problematica di quello che si immagina".