Picchia i poliziotti che intervengono per sedare una lite: arrestato

Prima una lite, poi una zuffa. Infine le manette dopo aver aggredito i poliziotti. Un italiano di 37 anni è stato arrestato in via Lecco a Milano (zona Porta Venezia) nella notte tra martedì e mercoledì 28 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alla 1 quando il 37enne ha iniziato a litigare con una ragazza brasiliana di 24 anni. In soccorso della giovane sono intervenuti due passanti: un gambiano di 34 anni e un ghanese di 26. In pochi attimi la discussione si è trasformata in rissa ed è intervenuta una volante della polizia che stava transitando in zona.

Mentre i poliziotti stavano dividendo le parti il 37enne, già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato a inveire contro di loro. Dalle parole è poi passato i fatti aggredendo gli agenti con calci a pugni, ma è stato immobilizzato e accompagnato in questura con le accuse di resistenza e lesioni aggravate. I due poliziotti, invece, sono ricorsi alle cure del pronto soccorso dove sono stati dimessi con prognosi di 4 e 5 giorni. I due ragazzi intervenuti in difesa della 24enne, infine, sono stati denunciati per rissa.