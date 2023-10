Aggredisce tre passanti col Corano in mano: pm chiede il carcere

La procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Ibrahim Tawfik, l'egiziano di 33 anni che sabato pomeriggio ha aggredito tre passanti in viale Monza, all'altezza del civico 311, impugnando una copia del Corano, con calci e pugni, mordendo una delle vittime (un 44enne ecuadoriano) alla mano e alla testa. L'uomo non sarà giudicato per direttissima, ma sarà interrogato dal gip. Le altre vittime sono state un 53enne e un 57enne italiani.

Il pm di turno, Francesca Crupi, ha inviato la domanda di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. L'uomo risponde di lesioni aggravate dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Stando alla ricostruzione dei fatti da parte della Digos, l'uomo avrebbe trascinato il 44enne per terra, dopo averlo morso. Medicato al pronto soccorso, gli è stata data una prognosi di 10 giorni.

Piccoli precedenti per reati legati all'immigrazione, Tawfik era andato via dall'Italia nel 2020, colpito da un ordine di espulsione, ma era tornato certamente prima dell'estate scorsa: a luglio del 2023 era stato casualmente controllato e arrestato perché, appunto, era tornato prima dei cinque anni previsti dal provvedimento. Il giudice del direttissimo aveva ordinato l'obbligo di firma. Senza fissa dimora, non era mai stato segnalato come abituale frequentatore di una qualche moschea o centro religioso a Milano, anche se in ospedale e in questura, dopo l'aggressione di sabato, ha mostrato, stando agli investigatori, una "certa ostilità nei confronti del mondo occidentale".