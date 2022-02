Stato di agitazione all'Ats Milano: "Gestione pessima e servizi inefficienti"

È stato proclamato lo stato di agitazione nell'Agenzia di tutela della salute di Milano (Ats). Una sola la causa: nei due anni della pandemia - secondo quanto scritto dai sindacati in una nota - sarebbero stati violati i contratti collettivi nazionali del lavoro e gli accordi integrativi aziendali mettendo in atto "pessimi modelli di organizzazione del lavoro" che hanno impattato anche sui servizi offerti ai cittadini. Entrando nel merito i sindacati si riferiscono all'attività di contact tracing, allo smart working e all'orario di lavoro.

Tutto è iniziato il 4 febbraio quando i lavoratori del comparto e della dirigenza dipendenti Ats Milano (che in totale conta 1.800 dipendenti) hanno proclamato lo stato di agitazione. I sindacati hanno proposto l'iniziativa "a una assemblea che ha riunito circa 600 lavoratrici e lavoratori, i quali hanno aderito pressoché unanimi". Oggi si è svolto l'incontro in prefettura per tentare una conciliazione (operazione fallita) e quindi è partito il comunicato sindacale sul proseguimento dello stato di agitazione.

I lavoratori contestano il modello organizzativo adottato durante l'emergenza pandemica. "Nei due anni di pandemia - si legge nel documento - la Direzione ha messo in atto, sistematicamente, condotte che costituiscono altrettante violazioni dei Ccnl vigenti e degli accordi integrativi aziendali in materia di relazioni sindacali e che sono idonee a creare impedimenti all’ottimale svolgimento delle attività sindacali. Le pessime relazioni sindacali hanno generato pessimi modelli di organizzazione del lavoro e pessimi regolamenti aziendali, assunti unilateralmente, contro la volontà sindacali. I modelli di organizzazione del lavoro e i regolamenti aziendali unilaterali ed inappropriati in materia di contact-tracing, smart–working e orario di lavoro hanno impattato negativamente sull’efficacia dei servizi rivolti alla cittadinanza e sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, acuendo uno stato di malessere già molto preoccupante". Col rischio che "la demotivazione dei professionisti alle dipendenze di Ats Milano comporti un progressivo decremento degli standard delle prestazioni e dei servizi che costituiscono oggetto di diritti fondamentali dei cittadini".

La richiesta è una sola: "Rsu e sindacati chiedono di ripristinare relazioni sindacali corrette al fine di conseguire una revisione condivisa dei modelli di organizzazione del lavoro e dei regolamenti aziendali unilaterali e inappropriati e di garantire, di conseguenza, i diritti fondamentali del cittadino".