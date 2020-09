Air Italy, riunione al ministero del Lavoro sul futuro di tutti i dipendenti della compagnia

Martedì primo settembre si torna a parlare de problemi occupazionali lasciati dalla chiusura di Air Italy. Il ministero del Lavoro, a quanto si apprende, ha convocato per le 14,30 una riunione in videoconferenza per discutere gli aspetti occupazionali nella vertenza Air Italy. Saranno presenti anche rappresentanti del Mit, del Mise, delle Regioni Lombardia e Sardegna oltre all’azienda e ai sindacati.

La compagnia aerea impiegava 1.453 lavoratori di cui un migliaio in Lombardia: a Malpensa, in particolare, operavano 260 lavoratori del personale di terra, 483 assistenti di volo e 190 comandanti e piloti. A Linate, invece, sono operativi quattro addetti di terra. Per i dipendenti si era stato avviato il licenziamento collettivo a marzo ma poi a maggio era stata diffusa una notizia che aveva ridato un po' di speranza al personale: la possibilità della cassa integrazione.

Air Italy aveva confermato per fine maggio e inizio giugno la cessazione di ogni attività con il completamento delle operazioni di rimborso e di riprotezione dei passeggeri.