A Milano l'Airbnb della droga: nella casa in affitto marijuana, hashish e farmaci all'oppio

Sulla carta, stando ai documenti, una casa in affitto. Nella realtà una sorta di piccola piazza di spaccio. Tre uomini - un francese 26enne, un italiano 22enne e uno spagnolo anche lui 26enne - sono stati arrestati mercoledì dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di oltre un chilo di droga.

A fermarli sono stati gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, che già lo scorso 3 dicembre avevano arrestato il più giovane dei tre per lo stesso motivo. Approfondendo i controlli, e anche grazie ad alcune informazioni apprese da fonti confidenziali, i poliziotti hanno scoperto che lo scorso 29 novembre i tre avevano preso in affitto su Airbnb un appartamento in viale Abruzzi.

Nelle scorse ore è bastato un controllo nell'abitazione per scoprire che all'interno il gruppo nascondeva poco più di un chilo di marijuana, 71 grammi di hashish e 28 compresse di Oxycontin, un farmaco oppioide generalmente utilizzato per la terapia del dolore e che se assunto insieme all'alcol causa effetti simili all'eroina.

I tre - tutti finiti in manette - avrebbero dovuto lasciare l'abitazione il 27 dicembre. Ma purtroppo per loro gli agenti hanno fatto prima.