Gran parte degli host di Airbnb non avrebbero dichiarato gli incassi

Airbnb avrebbe omesso di dichiarare i redditi per gli affitti brevi di gran parte degli host che, tra il 2017 e il 2021, avrebbero generato un giro d'affari per oltre 3 miliardi e 700 milioni di euro. È quanto risulta dalle prime verifiche fiscali che hanno portato all'apertura di una inchiesta e la disposizione del sequestro di più di 779 milioni di euro.

Da quanto è trapelato un'alta percentuale di locatari sarebbero stati a conoscenza dell'omesso versamento della cedolare secca da parte di Airbnb e non avrebbero versato le tasse. Per questo è probabile che nei loro confronti si aprirà un procedimento tributario. Nalla giornata di mercoledì 8 novembre si è tenuta una riunione tecnica in procura; investigatori, inquirenti e tecnici dell'agenzia delle entrate hanno fatto il punto della situazione. Nei prossimi giorni potrebbe prendere il via una serie di rogatorie per congelare i quasi 800 milioni di euro.

Non solo, dopo l'acquisizione delle carte gli accertamenti potrebbero estendersi al 2022 e al 2023. Inoltre accanto alle accuse società di omessa dichiarazione potrebbe prefigurarsi anche l'accusa di riciclaggio e autoriciclaggio. Infine il colosso californiano potrebbe saldare la sua posizione dato che avvocati e commercialisti della società hanno preso contatti con funzionari del fisco.