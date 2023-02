Il ricordo di Airon, il cane poliziotto morto

Per molto tempo era stato a disposizione della polizia di Milano, poi era andato a Bari, prima di godersi la sua meritata pensione. Adesso che è morto, gli agenti che hanno condiviso la 'divisa' con lui lo ricordano con affetto: Airon, il cane poliziotto.

"È stato un collega fidato e un compagno di vita", scrive la pagina ufficiale della polizia di Stato. Airon era un labrador della polizia per la ricerca di esplosivi, che insieme al suo conduttore, l'agente Cosimo, ha lavorato instancabilmente per 9 anni tra la Squadra cinofili di Linate (Milano) e quella di Bari fino al giorno della pensione. Gli ultimi 3 anni li ha passati con la famiglia di Cosimo, che non è riuscito a staccarsi dal suo compagno.

"'Airon era parte di noi' un cane testone che si è fatto amare da tutti. Buon ponte Airon ci mancherai!", il saluto social degli agenti.