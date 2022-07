Localizza le Airpods rubate in questura: erano tra le cose di un ragazzo fermato

Quando ha geolocalizzato le sue cuffiette Airpods al civico 11 di via Fatebenefratelli ha pensato che qualcuno le avesse trovate e consegnate alla polizia. Invece le cuffie griffate Apple erano sì in questura ma nelle tasche di un giovane che era appena stato fermato per un furto. È successo nella mattinata di mercoledì 13 luglio, nei guai un 23enne di origini algerine.

Tutto è iniziato quando gli agenti di una volante hanno notato un giovane che all'angolo tra le vie Tibaldi e Ascanio Sforza ha rubato il portafogli a un ciclista fermo al semaforo. L'uomo, un 23enne di origini algerine, è stato fermato dagli agenti e accompagnato in questura dove, poco dopo, si è presentato anche un ragazzo di 22 anni dicendo che i suoi Airpods erano proprio lì.

È scattato un controllo e il dispositivo è stato trovato proprio tra gli effetti personali del fermato. Per il giovane fermato è scattata un'altra denuncia.