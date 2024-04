Alan Martin Fornoni, il ragazzo di 24 anni scomparso nel nulla

Sembra essere scomparso nel nulla Alan Martin Fornoni, 24enne di Pieve Emanuele che dallo scorso 13 aprile non dà più notizie di sé. Sono caduti nel vuoto gli appelli di papà e degli amici, anche attraverso la trasmissione “Chi l’ha visto“.

Nelle scorse ore i carabinieri della stazione di Rogoredo, aiutati da quattro unità a cavallo dell’associazione Giacche verdi Lombardia, hanno passato al setaccio all’interno del bosco di Rogoredo, dove qualche giorno fa pare fosse stato localizzato.

Forze dell’ordine e volontari, più nel dettaglio, hanno battuto al setaccio l’area compresa tra la linea ferroviaria il confine con San Donato e le vie Orwell e Sant’Arialdo. “Le ricerche del giovane hanno dato esito negativo”, hanno precisato i militari attraverso una nota. Secondo quanto trapelato Alan non ha mezzi e potrebbe essersi spostato in treno. Le telecamere della stazione di Pieve, tuttavia, non lo hanno ripreso.