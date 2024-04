Nessuna traccia di Alan Fornoni, 24enne scomparso dal 13 aprile

A Pieve Emanuele si cerca, ancora, Alan Fornoni il giovane scomparso da casa dal 13 aprile. Del 24enne ancora nessuna traccia. La famiglia aveva lanciato l'appello via social con preghiera di condivisione per la ricerca del figlio.

Nei giorno scorsi un avvistamento a Rogoredo aveva fatto riaccendere la speranza. Ma Alan, a Rogoredo, non c'era. Secondo il padre, che ha parlato al programma 'Chi l'ha visto?', Alan sarebbe nei guai "accalappiato da certa gente". Il 24enne si sarebbe allontanato a piedi, per questo gli inquirenti stanno analizzando le telecamere delle stazioni ferroviarie: Alan potrebbe essersi spostato in treno.

Come si legge nell'avviso di ricerca, Alan è alto 1,83 metri e pesa 75 kg. Ha i capelli corti biondo scuro e gli occhi castani. Sul braccio ha un tatuaggio con la scritta 'Milan'. Al momento della scomparsa indossava dei pantaloni neri, una maglia neri, un piumino smanicato nero, il cappello con visiera bianco e delle scarpe da ginnastica bianche.