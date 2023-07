"A Milano una specie di terremoto, non c'entra la manutenzione degli alberi"

Un "terremoto", per dirla con le parole dell'assessore. Una catastrofe, praticamente inevitabile. Elena Grandi, assessore al verde del comune di Milano, si è difesa martedì sera in consiglio comunale dopo il nubifragio che ha colpito la città nella notte lasciando dietro di sé danni, distruzione e centinaia di alberi a terra.

"L'episodio di stanotte è il primo da quanto si registra nella storia di Milano. Non è stato un forte temporale, è stato un uragano, i venti andavano a 100 all’ora, in dieci minuti sono scesi 40 millimetri di pioggia e niente che abbia a che vedere con la manutenzione del verde ha a che fare con quello che è successo a Milano", ha sottolineato l'esponente della giunta Sala. "Detto questo, sono caduti centinaia di alberi sani, nei parchi, nelle strade, non alberi malati, non alberi maltrattati, sono state danneggiate tutte le linee aeree del nostro trasporto pubblico, abbiamo avuto case allagate, tetti scoperchiati compreso quello del Castello Sforzesco, da cui sono volate via le tegole, abbiamo avuto scuole allagate e nostri edifici del Comune. Tutto questo non ha assolutamente niente di normale", ha ribadito l'assessore, il cui intervento era stato sollecitato dall'opposizione, con il consigliere di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo in prima fila.

E proprio l'assenza di Truppo ha fatto storcere il naso alla Grandi: "Mi spiace che non ci sia il consigliere Riccardo Truppo che mi ha mandato una straordinaria mail in cui si permette di dire che 'dato lo stato di manutenzione del verde sono caduti tanti alberi'. Dopo aver scritto una mail così sommaria, strumentale e scandalosamente faziosa, un consigliere di opposizione non si presenta in Consiglio", ha detto.

Grandi ha poi chiarito che la priorità in questo momento è quella di ripristinare il prima possibile il trasporto pubblico e la viabilità privata: "Non riusciremo a farlo in poche ore - ha ammesso -, ci vorranno dei giorni, dovremo modificare le linee. Le linee tramviarie sono tutte manomesse, le linee dei filobus sono gravemente danneggiate, stiamo lavorando solo su questo. Stiamo tralasciando tutto il verde che non riguarda strettamente la possibilità di una città di muoversi e di svolgere ciascuno la propria mansione. Questa mattina con un comunicato stampa il comune di Milano ha predisposto la chiusura di tutti i parchi recintati finché non verranno messi in sicurezza: dobbiamo eliminare questi pericoli dalle strade e poi li elimineremo dalle aree verdi".

"Capisco che l’opposizione debba andare contro comunque ma oltre un certo modo non ci si può rendere ridicoli: la città che ha affrontato una specie di terremoto, perché questo è stato, e ci si permette di dire che questo dipende da come questa amministrazione lavora o non lavora", ha riflettuto l'assessore. Chi fa ciò "non fa lavoro di opposizione ma si rende un pochettino ridicolo e non ha rispetto per una città che in questo momento sta cercando di sollevarsi grazie al lavoro di tutti, comprese quelle persone che, animate da un senso civico, che forse qui dentro non c’è dappertutto, hanno chiesto con insistenza di mettersi a disposizione".