Raffiche di vento a 110 km/h a Milano: alberi caduti e lamiere pericolanti

Lamiere di capannoni pericolanti, alberi e rami caduti. Lunedì mattina le raffiche di vento, che secondo le previsioni potevano arrivare a 110 chilometri orari, hanno creato non pochi disagi a Milano e nell'hinterland milanese. Per fortuna, per il momento, senza provocare feriti.

I vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina hanno confermato a MilanoToday che sono già tantissime le richieste d'intervento in coda. Da Liscate, a Cinisello Balsamo, passando per Pioltello e San Donato. I pompieri stanno mettendo in sicurezza diversi tetti in lamiera divelti dalla forza del vento o tagliando alberi inclinati dalle raffiche.

Cade albero in piazza Bacone, tragedia sfiorata

A Milano, nella centrale piazza Bacone in zona corso Buenos Aires, un grosso albero si è abbattuto contro l'area giochi per bambini che per fortuna era vuota in quel momento. La grossa pianta ha distrutto una parte del parchetto. Il crollo non ha provocato feriti ma si tratta di "una tragedia sfiorata" visto che il parco è normalmente molto frequentato, come sottolineato dalla presidente del Comitato Abruzzi Piccinni, che chiede che ci sia una maggiore "manutenzione del verde".

Intorno alle 11, in viale Regina Margherita a Milano, un albero è caduto invadendo una parte della strada con il tronco e i rami. Il traffico lungo la strada è rimasto rallentato ma per fortuna anche in questo caso non passava nessuno sotto la pianta al momento del crollo (foto Kuoni Invernizzi).

Le previsioni meteo e l'allerta vento a Milano

Che lunedì 7 febbraio sarebbe stata una giornata molto ventosa a Milano lo si sapeva già: il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva emanato per il nodo idraulico di Milano l'allerta arancione per rischio vento. Sulla pianura, in particolare sui settori occidentali, erano previste a partire dalle ore 6 di lunedì 7 febbraio, raffiche di vento, anche a carattere di foehn. Dopo i disagi creati dalle raffiche dei giorni scorsi, la protezione civile della Regione Lombardia aveva diramato un alert arancione fino alle 21 di lunedì 7 febbraio già dalla giornata di domenica.

In particolare, come si legge nell'avviso, sono previsti venti con intensità fino a 70 chilometri orari, persistenti per almeno tre ore consecutive, con possibili intensificazioni fino a 110 chilometri orari. Un bene per spazzare via l'aria inquinata ma non bisogna sottovalutare le conseguenze delle raffiche di vento a quelle velocità. Per prevenire eventuali criticità il centro funzionale di Palazzo Lombardia monitora con la massima attenzione l'evolversi della situazione. Palazzo Marino ha invitato i cittadini alla massima attenzione.