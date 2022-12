Attimi di grande paura in via Edmondo De Amicis, a Milano: durante la tarda mattinata di lunedì un grosso albero è caduto schiacciando alcune auto in sosta. Solo per puro caso non c'era nessuno all'interno delle vetture e non passava nessun pedone in quel tratto di strada.

Il traffico lungo la via è rimasto bloccato per permettere al personale del comune e ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano di tagliare il tronco e rimuovere la pianta. La caduta, oltre ad aver distrutto le auto, ha tranciato i cavi dell'elettricità che servono per l'illuminazione pubblica sulla via, in una zona molto centrale della città. Presenti anche gli agenti della polizia locale.