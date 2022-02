Vento fortissimo a Milano: albero cade su un bus. Disagi per i mezzi Atm

Il vento fortissimo - qui tutti i danni e feriti - che si è abbattuto sulla città di Milano ha provocato non pochi disagi per tutta la giornata di lunedì: compresi rallentamenti e deviazioni alla circolazione dei mezzi Atm di superficie, bus e tram. In particolare alcune piante avrebbero colpito i cavi dell'alimentazione per i tram, così come un grosso albero ha centrato in pieno un bus della linea 95, che collega la Barona con Rogoredo. Altri alberi buttati giù dal vento hanno semplicemente bloccato le strade dei bus.

L'Azienda trasporti milanesi ha comunicato così la vicenda ai passeggeri su Twitter. "A causa delle raffiche di vento, alcuni tratti della nostra rete sono bloccati dalla caduta di rami su cavi aerei e binari. Sulla nostra app e sul nostro sito trovate informazioni sulle linee deviate o sostituite da bus".

?? A causa delle raffiche di vento, alcuni tratti della nostra rete sono bloccati dalla caduta di rami su cavi aerei e binari. Sulla nostra app e sul nostro sito trovate informazioni sulle linee deviate o sostituite da bus. — ATM ? + ? = (@atm_informa) February 7, 2022

?? Il nostro pronto intervento sta liberando alcuni tratti di linee e rete area danneggiati dal vento. Trovate aggiornamenti su deviazioni e cambiamenti al servizio sulla nostra app. — ATM ? + ? = (@atm_informa) February 7, 2022

Disagi anche al trasporto ferroviario: i treni

Disagi si sono verificati in Stazione Centrale dove il vento ha divelto parte della copertura ma anche lungo i binari. Il traffico ferroviario è sospeso tra le stazioni milanesi di Rogoredo, Lambrate e Centrale in direzione della principale stazione della città "per un inconveniente tecnico alla linea", spiegano da Rfi.

Non solo, sulla linea Milano-Torino il traffico ferroviario è in tilt a causa di un albero che è caduto sui binari tra le stazioni di Trecate e Magenta. Da Rfi hanno spiegato che nel tratto interessato il traffico ferroviario viene instradato su un unico binario con rallentamenti fino a 15 minuti. I tecnici di Reti ferroviarie italiane stanno intervenendo per sistemare i disagi.