Crolla un albero lungo la circonvallazione, tranciati i cavi di filobus e tram

Un albero ad alto fusto è crollato tra viale Bodio e piazzale Nigra a Milano, domenica mattina, lungo la circonvallazione esterna. È successo intorno alle sette. Quasi certamente l'albero si era indebolito a causa dei temporali degli ultimi giorni nel Milanese.

Video: grandine come palle da tennis

Durante la caduta, l'albero ha tranciato i cavi del filobus e dei tram ed è poi crollato sulla corsia preferenziale. Atm riferisce che il tram 2 non effettua servizio tra viale Stelvio (incrocio con via Farini) e il capolinea di piazza Bausan, e suggerisce di utilizzare il bus 92 come alternativa. Allo stesso modo le linee 90 e 91 viaggiano sulla corsia laterale tra via Resegone e piazzale Nigra, non potendo utilizzare la corsia preferenziale.

Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere l'albero e i tecnici del pronto intervento di Atm per ripristinare i cavi aerei.