Milano, albero dei Giardini Montanelli crolla su un autobus

Un albero dei Giardini Montanelli, il grande parco verde di Milano, domenica mattina è caduto su un bus che era parcheggiato in via Manin. Fortunatamente in quel momento il mezzo era vuoto e non si registrano feriti. Al lavoro i vigili del fuoco per rimuovere il grosso tronco dalla sommità del pullman, danneggiato sul lato destro.

"Ovviamente l'albero non era in sicurezza. Come questo ce ne sono tanti altri", il commento di "Agiamo", l'associazione "Amici Giardini Montanelli". L'area verde a luglio scorso - durante il grande nubifragio che aveva travolto la città - era stata pesantemente "colpita", con decine e decine di alberi che erano stati sradicati dalla forza del vento.

Sempre domenica mattina, come riferito dalla polizia locale, un altro albero è caduto in piazza Occhialini. I ghisa hanno chiuso al traffico la pizza in direzione viale Romagna e via Colombo da via Mangiagalli verso Occhialini per permettere le operazioni di rimozione.

Per il 5 novembre a Milano è in vigore un'allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico. Dopo le piogge abbondanti delle scorse ore, però, l'allarme per il Lambro e il Seveso - esondato soltanto martedì scorso - dovrebbe essere rientrato.