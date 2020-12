Neve a Milano, crollano due alberi in pieno centro: tram bloccati in via Sanzio

Un’auto devastata, la linea aerea del tram a terra e un tram bloccato. È successo lunedì 28 dicembre in via Raffaello Sanzio a Milano (zona Wagner) dove due alberi sono precipitati al suolo a causa della neve.

Tutto è accaduto intorno alle 4.30, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale che sono sul posto per togliere la pianta dalla sede stradale. L’incidente, fortunatamente, non ha causato nessun ferito, ma ha bloccato l'uscita dei tram della zona Baggio

Neve a Milano, maxi lavoro per i vigili del fuoco

Alberi pericolanti, automobilisti intrappolati nei sottopassaggi e luminarie rovinate al suolo. Sono questi i danni causati dalla neve. E il centralino del comando di via Messina è letteralmente rovente.

Alle 7.30 i pompieri avevano già effettuato 20 interventi e altrettanti sono “in lista”: si svolgeranno nelle prossime ore. La mattinata dei pompieri, comunque, sarà molto intensa: “In questi minuti stanno iniziando a fioccare le telefonate”, hanno spiegato dalla centrale operativa.