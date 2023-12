Crolla un grosso albero: distrutte 8 auto e danneggiata una casa

Un albero è crollato in via California in serata di sabato (zona Porta Magenta). Milano è stata spazzata, come gran parte della Lombardia, da un forte vento. Si registrano ingenti danni: 8 auto sono state danneggiate (alcune completamente distrutte) e seri danni li ha subiti anche un edificio.

Sul posto, oltre alla polizia locale per deviare il traffico, sono accorsi i vigili del fuoco che hanno recuperato l'arbusto e messo in sicurezza l'area. Per fortuna, in modo quasi miracoloso, non ci sono stati feriti.

Altri alberi, con danni minori, sono crollati a Legnano e Varese. In via Madeghino, sempre a Milano, poi, un pannello si è staccato da un tetto. Ancora, non ci sono state persone colpite.