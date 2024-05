Maltempo a Milano, crolla un albero davanti alla Stazione Centrale

Prima uno scricchiolio, poi il tonfo. A causa del maltempo un albero è crollato davanti alla Stazione Centrale di Milano nella tarda mattinata di venerdì 31 maggio. Fortunatamente non si registrano feriti, ma un van è rimasto danneggiato.

Tutto è successo intorno alle 11, come riferito dalla centrale operativa della polizia locale. L’albero è staro sezionato per e sono in corso le operazioni di rimozione. A causa del sinistro è stato sospesa parte della tratta della linea 42 che non fa servizio tra viale Lunigiana e il capolinea in Stazione Centrale. Non solo, Atm aveva sospeso anche i tram delle linee 5,9 e 10, ma poi hanno subito ripreso servizio.