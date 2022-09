Trovato il corpo di Alberto Fedele, il cooperante italiano morto in Perù

Era scomparso il 4 luglio: nessuno aveva più notizie di lui. Il 16 settembre è stato ritrovato il corpo del cooperante trentenne Alberto Fedele, sulle Ande peruviane. Ingegnere, l'uomo si era recato in Perù come volontario della onlus WeWorld. Si trovava lì da aprile. "E' confermato che è lui", dice il presidente Marco Chiesara: "E' stato riconosciuto grazie allo zaino e ai vestiti".

Secondo quanto riferito, Fedele stava compiendo un'escursione in solitario nella zona della laguna di Juchuyocha. Il suo corpo era congelato quando è stato ritrovato. Il 19 agosto era stato trovato un altro cadavere nella stessa zona e si era pensato che si trattasse di lui, ma, qualche giorno dopo, le analisi effettuate avevano determinato che si trattava di un'altra persona, morta circa tre mesi prima. Pavese, ingegnere, Fedele lavorava come data analyst per WeWorld.