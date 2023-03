Genovese portato in carcere a Milano

È stato portato dal carcere di Lecco a quello di Bollate (Milano) l'imprenditore condannato in via definitiva per violenza sessuale, che deve scontare 6 anni e 11 mesi in carcere. Nei giorni scorsi il giudice per l'udienza preliminare di Milano Chiara Valori aveva respinto il ricorso contro la carcerazione presentato dai suoi avvocati Luigi Isolabella, Davide Ferrari e Stefano Solida che per lui avevano chiesto i domiciliari.

Genovese è stato trasferito in esecuzione della condanna definitiva dopo che il 13 febbraio era stato portato dalla clinica dove si trovava ai domiciliari all'istituto detentivo di Lecco. Il fondatore di start-up del web è stato giudicato colpevole di casi di violenza sessuale con uso di droghe avvenuti ai danni di due modelle, a Ibiza e Milano.

Lo scorso settembre, il giudice aveva emesso la sentenza di condanna, ricalcolandolo al ribasso la pena (da 8 anni e 4 mesi a poco meno di 7 anni) dopo la rinuncia a impugnare in appello da parte della difesa, sulla base delle nuove norme della legge Cartabia. L'imprenditore è ancora imputato in un altro processo per altri due presunti casi di violenza sessuale, oltre che con le accuse di intralcio alla giustizia e di detenzione di materiale pedopornografico.