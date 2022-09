Alberto Genovese condannato a 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi ad Alberto Genovese. L'imprenditore del web è stato condannato lunedì 19 settembre al termine del processo con rito abbreviato. Ad emettere la sentenza la giudice per l'udienza preliminare di Milano, Chiara Valori.

Genovese è stato giudicato colpevole di aver violentato, dopo averle rese incoscienti con un miscuglio di cocaina e ketamina, due modelle, una di 18 anni, a Milano lo scorso 10 ottobre, e l'altra di 23 anni, a Ibiza nel luglio 2019. Condannata, a 2 anni e cinque mesi, anche l'ex fidanzata Sarah Borruso imputata per il caso di Ibiza. La Gup ha riconosciuto tutte le imputazioni contestate dai pm.

Per Genovese, finito in carcere a novembre 2020 e processato con l'abbreviato, i pm Rosaria Stagnaro, Paolo Filippini e l'aggiunto Letizia Mannella, avevano chiesto al gip Chiara Valori una condanna a 8 anni di carcere. Per provare la ferocia delle violenze sessuali, la Procura, oltre alle testimonianze, aveva raccolto le immagini registrate dalle telecamere interne di Terrazza Sentimento, l'appartamento di Milano dove si era consumata la violenza che aveva portato all'arresto dell'imprenditore. Ricostruendo i fatti, i pm avevano parlato di "un quadro di devastazione e degrado umano".

I legali dell'uomo, Luigi Isolabella, Davide Ferrari e Stefano Solida, avevano depositato consulenze mediche e psichiatriche secondo cui l'ampio uso di droga avrebbe danneggiato le facoltà mentali dell'uomo e questi effetti, uniti alla sindrome di Asperger, non gli avrebbero fatto cogliere le volontà altrui. Le violenze sessuali sono avvenute ai danni di due giovanni donne, di 23 e 18 anni, ospiti delle feste di Genovese, rispettivamente il 10 luglio e il 10 ottobre del 2020, nella sua villa a Ibizia e nel suo attico Terrazza Sentimento a Milano. In entrambi i casi le ragazze erano state stordite con un mix di cocaina e ketamina.

Chi è Alberto Genovese

Nato nel 1977 a Napoli, dopo una laurea in economia conseguita alla Bocconi di Milano, Genovese ha lavorato come consulente in McKinsey, Bain e Ebay, per poi fondare Facile.it nel 2010 e Prima Assicurazioni nel 2014.