Alberto Genovese avrebbe evaso il fisco per oltre 4 milioni di euro

Alberto Genovese è accusato di evasione fiscale. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex imprenditore già in carcere per aver violentato due giovani modelle. Genovese, oltre alla condanna definitiva a 6 anni e 11 mesi, è a processo per altri presunti casi di abusi sessuali. L'evasione fiscale ammonterebbe a 4 milioni e 300mila euro tra il 2018 e il 2019. Si tratta di una questione già emersa in passato per cui gli era stato sequestrato l’importo.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza e coordinate dai pm di Milano Paolo Filippini e Rosaria Stagnaro, Genovese avrebbe usato la holding Auliv per evadere, gestire i flussi finanziari derivanti dalle sue attività e partecipazioni societarie e per provvedere al reperimento delle risorse necessarie per le sue esigenze personali, come l'acquisto e la ristrutturazione della villa a Ibiza costata 8 milioni di euro. Avendo già risarcito della quota in questione il fisco, Alberto Genovese potrebbe chiedere il patteggiamento.

Il processo con rito abbreviato per violenza sessuale, intralcio alla giustizia e pedopornografia a carico di Genovese inizierà il prossimo 17 maggio.