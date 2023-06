Alberto Genovese interrogato per nuove accuse

Alberto Genovese di nuovo davanti ai pubblici ministeri. L'imprenditore digitale, condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due violenze sessuali, risponde di nuove accuse nell'ambito di un nuovo filone di indagine della Procura di Milano.

Genovese si trova in carcere dallo scorso febbraio. Dopo la condanna per le violenze sessuali avvenute nel 2020 a Ibiza e Milano, ai danni di giovani modelle, il fondatore di start up, 46 anni, nelle prossime settimane dovrebbe essere nuovamente processato per difendersi dalle accuse emerse nell'ambito dell'indagine della Squadra mobile di Milano, coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini.

Difeso dai legali Salvatore Scuto e Davide Ferrari, Genovese è accusato di altri due casi di violenze con lo stesso schema, ossia con l'uso di droghe, in particolare cocaina, per stordire le ragazze fino a ridurle in uno stato di incoscienza, e poi di intralcio alla giustizia e di detenzione di materiale pedopornografico. Nell'attesa di una decisione sull'istanza della difesa di affidamento terapeutico in una clinica per disintossicarsi, il Tribunale di Sorveglianza ha deciso che Genovese dovrà restare in carcere almeno fino a fine ottobre, perché occorre una valutazione psichiatrica sulla causa specifica dei reati e delle modalità di "estrema violenza" con le quali sono stati commessi.