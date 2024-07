Alberto Genovese patteggia una multa da 75mila per l’evasione fiscale da 4,3 milioni

Dieci mesi convertiti in una multa da 75mila euro. Alberto Genovese, accusato di un'evasione fiscale da 4,3 milioni di euro, ha patteggiato (e già risarcito il fisco). Lo ha deciso la gup di Milano Chiara Valori davanti alla quale si tiene il processo con rito abbreviato su due casi di violenza sessuale. L'uomo è già stato condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato altre due giovani. La sentenza è prevista per il 9 luglio.

La richiesta dell'ex ragazza

In aula è stata chiesta l'assoluzione per Sarah Borruso, ex fidanzata di Genovese accusata di violenza sessuale di gruppo che già in passato aveva dichiarato di essere stata 'soggiogata' dal compagno perché innamorata. "Abbiamo rappresentato gli argomenti per noi rilevanti al fine di chiedere l'assoluzione, per entrambi i capi di imputazione, della mia assistita", ha detto davanti al giudice Gianmaria Palminteri, legale della 28enne. "Noi confidiamo nel fatto che possano essere riconosciute le argomentazioni che ho prospettato anche perché rivendichiamo l'estraneità di Sarh a tutto ciò che le viene contestato", prosegue l'avvocato.

Secondo al difesa la donna sarebbe stata alle dipendenze, anche psicologiche, dell'uomo. "Pur convivendo con questa situazione - ha detto Palminteri -, che la accompagna quotidianamente, ha cambiato vita rispetto a quanto è accaduto, ha cambiato città, abitudini, ha intrapreso un percorso di studi che è culminato con una laurea, è una persona che ha radicalmente visto e riconosciuto il mutamento della sua dipendenza rispetto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Ha tagliato, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, i legami con qualunque cosa possa avvicinarsi a quel mondo, siano esse cose o persone".