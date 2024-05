Alberto Genovese in Tribunale per il processo su altre violenze sessuali

Alberto Genovese nuovamente in Tribunale a Milano per il processo, a porte chiuse e con rito abbreviato, per cui è imputato con diverse accuse. L'ex imprenditore è già stato condannato in via definitiva a quasi sette anni per aver drogato e violentato due donne. Le nuove accuse riguardano ulteriori episodi di abusi sessuali ai danni di altre due presunte vittime, anche loro drogate e violentate.

Oggi, venerdì 17 maggio, in aula verrà ascoltato Daniele Leali, ex braccio destro di Genovese, imputato per intralcio alla giustizia e per aver fornito la droga ai festini di Terrazza Sentimento. Dopo l'interrogatorio sono attese le richieste di condanna da parte dei pm Rosanna Stagnaro e Paolo Filippini che, inasieme all'aggiunto Letizia Mannella, hanno contestato all'ex imprenditore più ipotesi di violenza sessuale.

Gli abusi sarebbero avvenuti tra marzo 2019 e novembre 2020. Le vittime sono una modella di 22 anni e una donna di 28 anni che avrebbe subito un tentativo di violenza nel febbraio 2020. Secondo la Procura di Milano, Genovese avrebbe agito sempre quando le donne erano "in stato di semi incoscienza".

Un'altra accusa, contestata sia a Genovese sia a Leali, è di intralcio alla giustizia. I due avrebbero offerto - prima dell'arresto - poche migliaia di euro alla modella di 18 anni vittima nel primo processo, in cambio del suo silenzio. Infine, l'ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico riguarda il ritrovamento da parte della polizia postale di una cartella chiamata 'La Bibbia 3.0' in cui erano conservate immagini di minori. La prossima udienza è fissata per luglio.