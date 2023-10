Alberto Genovese resta in carcere

Alberto Genovese resterà in carcere: i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno respinto la richiesta, avanzata dai legali dell'imprenditore, di affidamento terapeutico in una comunità. Nel mese di maggio il collegio aveva rinviato di almeno altri 5 mesi la decisione, per attendere una perizia psichiatrica durante un periodo di osservazione nel carcere di Bollate. Ed è stata proprio l'equipe psichiatrica del carcere a effettuare la valutazione.

L'imprenditore è stato condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per violenza sessuale per due episodi, uno a Ibiza e uno nel suo attico del centro di Milano ('Terrazza Sentimento'), ai danni di altrettante giovani modelle drogate e stuprate. Aveva già trascorso un periodo in una comunità terapeutica per disintossicarsi dalla cocaina, durante il quale si era anche sposato con una sua ex fidanzata di anni addietro.

Nuovo processo

Intanto la procura di Milano ha chiesto per lui un altro processo, per 7 violenze sessuali aggravate e di gruppo, una tentata violenza sessuale, detenzione di materiale pedo-pornografico (un archivio, denominato 'La Bibbia 3.0', con fotografie e video di minorenni nud e files con atti sessuali compiuti da pre-adolescenti) e intralcio alla giustizia. Reati commessi tra Milano, Ibiza e Formentera. Anche questo procedimento, come quello già concluso, coinvolge la sua fidanzata di quel periodo, Sarah Borruso (condannata a 2 anni e 5 mesi per l'episodio di Ibiza), a cui vengono contestati due violenze, e poi l'ex socio di Genovese, Daniele Leali, che risponde di cessione di droga.