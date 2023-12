Alberto Genovese verso il rito abbreviato per le nuove accuse di abusi

Alberto Genovese chiederà il processo con rito abbreviato. L’ex imprenditore web, già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze, andrà a processo per altre accuse tra cui ulteriori presunti abusi. L’abbreviato è stato richiesto anche dall’ex compagna Sarah Borruso e dall’ex socio, Daniele Leali accusato sia di aver offerto droga agli ospiti durante le feste a Terrazza Sentimento, sia di aver intralciato la giustizia offrendo soldi e regali a una delle vittime in cambio di ritrattazione. Le richieste verranno formalizzate al gup Chiara Valori il prossimo 26 febbraio.

Nuove accuse relative a probabili abusi avvenuti tra marzo 2019 e novembre 2020. Il modus operandi raccontato dalle presunte vittime sarebbe sempre lo stesso: donne drogate e abusate semi-incoscienti. Sempre secondo l’accusa, Borruso - già condannata a 2 anni e 5 mesi - anche in questi casi avrebbe portato le vittime nella stanza di Genovese assistendo alle violenze sessuali.

A Genovese è, inoltre, contestata la detenzione di materiale pedopornografico trovato dalla polizia in una cartella del computer chiamata “La Bibbia 3.0”.