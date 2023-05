"Trattamento inumano" in carcere: Alberto Genovese chiede lo sconto di pena

"Taglio" della pena in vista? Alberto Genovese, l'ex imprenditore condannato in via definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale su due modelle stordite con mix di droghe nel 2020, ha presentato un'istanza di riduzione della pena perché - secondo i suoi legali - la custodia cautelare nel carcere milanese di San Vittore sarebbe stata un "trattamento inumano e degradante" per le condizioni del penitenziario.

L'istanza si basa sulla presunta violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il "divieto di tortura e di trattamento inumano o degradante", e sull'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario per il quale si può chiedere "a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio".

Genovese - che rischia un secondo processo per altre due accuse di violenze sessuali e detenzione di materiale pedopornografico - era stato a San Vittore dal novembre 2020, quando era stato arrestato, fino a fine luglio 2021, quando era poi passato ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi.

L'udienza di discussione dell'istanza si è tenuta lunedì davanti alla giudice della sorveglianza Paola Corbetta, che si è riservata di decidere. All'ex imprenditore, che sta cercando di ottenere una misura alternativa al carcere, restano da scontare poco meno di 4 anni.