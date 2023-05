Alberto Genovese si è sposato in comunità con una vecchia fidanzata

Alberto Genovese si è sposato a dicembre 2022, durante il periodo trascorso agli arresti domiciliari in una comunità di recupero per tossicodipendenti a Cuveglio (Varese). L'ex imprenditore, condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per violenza sessuale su due ragazze, si trova ora in carcere a Bollate da febbraio del 2023, con l'esecuzione della condanna.

Proprio in questo periodo i suoi legali hanno chiesto il ritorno in comunità di recupero e il Tribunale di sorveglianza si pronuncerà a breve. Nel frattempo, il residuo di pena per Genovese (considerando anche la custodia cautelare prima della condanna, nonché i sei mesi di liberazione anticipata) è sceso sotto i 4 anni, ragion per cui il procuratore generale ha dato parere favorevole. Secondo quanto scritto dai legali di Genovese nell'istanza, si parla anche di "trattamenti inumani" in carcere, in riferimento all'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo.

Tornando al matrimonio, da quello che si è saputo è stato celebrato in comunità. La sposa di Genovese è una sua fidanzata di anni addietro, con cui si erano interrotti i rapporti, per poi riprendere durante il caso giudiziario. Coimputata di Genovese è stata Sarah Borruso, la fidanzata dei tempi delle feste a "Terrazza Sentimento", condannata a 2 anni e 5 mesi per avere partecipato alla violenza nella villa di Ibiza, la prima in ordine di tempo ma la seconda emersa.