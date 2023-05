Alberto Genovese potrà uscire dal carcere

Alberto Genovese potrà uscire. L'imprenditore digitale condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale e detenzione e cessione di stupefacenti. Martedì la sua difesa, davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha chiesto infatti la misura alternativa dell'affidamento terapeutico, ottenendo il parere favorevole del sostituto procuratore generale, Giuseppe De Benedetto.

Genovese, attualmente detenuto nel carcere di Bollate, era stato arrestato nel novembre 2020. Rimasto a San Vittore fino a luglio 2021, quando era stato trasferito ai domiciliari in una comunità terapeutica per disintossicarsi, era rientrato in carcere il 13 febbraio scorso, dopo la notifica dell'ordine di esecuzione pena. Sottraendo il periodo già scontato per la misura cautelare, di poco più di due anni, e i sei mesi di liberazione anticipata, il residuo pena dell'imprenditore digitale scende sotto i quattro anni, consentendo così la richiesta di misura alternativa, su cui dovrà ora decidere il collegio di giudici del Tribunale di Sorveglianza.

A inizio mese, Genovese aveva presentato un'istanza di riduzione della pena perché - secondo i suoi legali - la custodia cautelare nel carcere milanese di San Vittore sarebbe stata un "trattamento inumano e degradante" per le condizioni del penitenziario.

L'istanza si basava sulla presunta violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il "divieto di tortura e di trattamento inumano o degradante", e sull'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario per il quale si può chiedere "a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio".

Genovese - che rischia un secondo processo per altre due accuse di violenze sessuali e detenzione di materiale pedopornografico - era stato a San Vittore dal novembre 2020, quando era stato arrestato, fino a fine luglio 2021, quando era poi passato ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi.