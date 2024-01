È morto Alberto Massirone, il chirurgo patron del cinema Centrale

Si è spento all’età di 77 anni Alberto Massirone, noto medico chirurgo, ma conosciuto perché proprietario del cinema Centrale di via Torino. La famiglia Massirone aveva acquistato il multisala più antico d’Italia nel 1962 quando Alberto aveva 15 anni.

Alberto Massirone e la moglie vivevano sopra il cinema. Il chirurgo aveva escogitato un modo per visionare i film in casa sua in contemporanea con la messa in scena giù, nelle sale del cinema. In questo modo verificava la gradevolezza delle pellicole e la messa a fuoco.

Da tempo Alberto aveva affidato il ruolo di operatori ai fratelli Abdhel e Zagar Malak arrivati in Italia con un barcone. I due avevano iniziato dalla gavetta, contando i ricavi del bar e annotandoli a mano. Poi hanno imparato a gestire le pellicole.

I funerali di Alberto Massirone si sono tenuti ieri, mercoledì 10 gennaio, alle 11 presso la chiesa di Sant'Alessandro in Zebedia.