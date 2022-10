Dopo 42 anni, ultimo giorno di lavoro per il magistrato Alberto Nobili

42 anni di carriera da magistrato, decenni in cui con le sue inchieste ha segnato e cambiato la storia dell'Italia. Giovedì 13 ottobre per Alberto Nobili, 70 anni, sarà l'ultimo giorno di lavoro prima della pensione.

Chi è Alberto Nobili

Classe '52, di origine romano-marchigiana e milanese di adozione, Nobili ha iniziato a lavorare per la Procura cittadina con alcune inchieste sul narcotraffico e ha istruito il caso sullo scandalo del vino al metanolo. Per molti anni, poi, ha fatto parte della Direzione distrettuale antimafia di Milano, indagando anche sul criminale Renato Vallanzasca.

Conosciuto al palazzo di Giustizia con il soprannome di 'il leggendario', ha coordinato diverse inchieste sulla criminalità organizzata, soprattutto quella calabrese, e ha istruito maxi processi come Nord-Sud e Wall Street. Per eliminarlo era stato organizzato un attentato, fortunatamentesventato con l'arresto del 'commando'.

Nobili ha indagato su diversi rapimenti, tra cui quello dell'industriale Franco Trezzi, dell'imprenditrice Alessandra Sgarella e del banchiere Gianmario Roveraro. Nel 2007 era stato nominato procuratore aggiunto e, come coordinatore del pool criminalità comune e omicidi si era occupato tra l'altro del caso di Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno, e della cosiddetta 'coppia dell'acido', che ha aggredito alcuni coetanei nel capoluogo lombardo. Dieci anni doppo è tornato pm, con delega all'antiterrorismo, occupandosi anche del caso del ex membro di Proletari Armati per il Comunismo, Cesare Battisti.