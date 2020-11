Milano, "festa" al parchetto con gli amici: mix di alcol e droga, ragazzina 16enne in coma

Quando sono arrivati i soccorritori, aveva da poco vomitato e perso i sensi. Non rispondeva a nessuno stimolo ed era a terra, esanime. Così i medici non hanno potuto far altro che intubarla e portarla in ospedale d'urgenza.

Una ragazzina di 16 anni è stata trasportata in coma alla clinica De Marchi di Milano domenica sera, quando è stata ricoverata dopo una "festa" - dal tasso alcolico decisamente elevato - andata in scena in via Terzaghi, in un parchetto ai margini del Monte Stella.

L'allarme è scattato alle 19.32, quando alcuni amici della 16enne hanno telefonato al 112 chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, che hanno trovato la ragazzina insieme a tre amici, due 19enni e un 20enne, anche loro evidentemente ubriachi.

Le condizioni più serie sono apparse subito quelle della giovane: i soccorritori hanno dovuto intubarla e portarla in codice rosso alla De Marchi. I tre ragazzi, invece, sono stati portato al San Carlo in codice verde.

Sono stati loro stessi, parlando con i medici, a raccontare che erano al parchetto da qualche ora e che avevano assunto droghe e bevuto alcol. Proprio il mix con gli stupefacenti - non è ancora chiaro quali - potrebbe aver fatto perdere i sensi alla ragazza. In via Terzaghi sono intervenuti anche gli agenti della Questura, allertati proprio dal 118, che stanno ora cercando di ricostruire con precisione tutti i contorni dell'accaduto.