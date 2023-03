Maxi controlli in centro a Milano: ritirate 14 patenti

Agenti della polizia stradale in azione con l'etilometro e il 'drogometro' in piazza Repubblica a Milano. Ed è netto il bilancio dei controlli avvenuti nella notte tra venerdì e sabato 11 marzo: 14 patenti ritirate e 10 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Oltre pattuglie della stradale, era presente anche il posto mobile con a bordo il medico e il personale sanitario dell’ufficio sanitario della questura equipaggiato con il drogometro: apparecchiatura attraverso la quale è possibile procedere alla verifica dell’assunzione e dell’alterazione da sostanza stupefacente.

Durante la notte sono state controllate 49 persone, sono risultati positivi al controllo con l’etilometro: 12 uomini e 2 donne. Di questi 4 sono stati trovati con un tasso alcolemico inferiore allo 0,8 g/l, tutti gli altri sono stati denunciati per tassi superiori all’1 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida per un periodo minimo di sei mesi.

Il personale sanitario ha proceduto al controllo con il drogometro di 8 persone di questi, 2 sono risultati positivi. Nel controllo è incappato anche un conducente senza copertura assicurativa. "Con questi risultati saranno ancora più serrati i controlli della polizia stradale volti ad abbattere il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti", fanno sapere dalla questura attraverso una nota.