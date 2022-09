Tragedia in montagna: morto un escursionista milanese

È stato trovato morto Aldo Venturi, il milanese di 66 anni che era disperso in Valle Anzasca (Verbano Cusio Ossola) dalla mattinata di domenica 4 settembre.

L'uomo, come riportato da NovaraToday, si trovava nella trasversale della val d'Ossola per un periodo di vacanza. Domenica 4 settembre con l'auto si è recato a Roletto per fare una passeggiata e salire verso l'Alpe Troggione, ma non ha più dato sue notizie.

Era stata la sorella a lanciare l'allarme e sul posto erano subito intervenute le squadre del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza che hanno battuto al setaccio tutta la zona. La tragica svolta è arrivata nella giornata di lunedì quando il cadavere del 66enne è stato trovato su un sentiero poco distante dal centro abitato di Roletto.

Sul corpo non sono state trovati segni evidenti di violenza, le forze dell'ordine ipotizza che il decesso sia stato causato da un malore.